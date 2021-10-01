"الخاتم والأسورة والساعة".. رموز مفرحة في المنام.. تعرف على دلالتها

قال شريف أشرف، مفسر الأحلام، إن هناك رموز مفرحة تدل رؤيتها في المنام على الخير للرائي، من بينها الخاتم والأسورة والساعة.





وأضاف شريف أشرف خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن رؤية الخاتم بشكل عام في المنام يريد على تحقيق أمنية لم يكن يمتلكها الإنسان من قبل، أما لو كان الخاتم "فضة" فتعني رؤيته انقضاء أمر ما يشغل بال الرائي.



