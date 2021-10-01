الميت يعطي للحي أحد منتجات الألبان.. ماذا يعني هذا؟ مفسر أحلام يوضح

قال مفسر الأحلام شريف أشرف، إن ظهور أحد الأموات في المنام وإعطاءه أحد منتجات الألبان "قشطة.. سمنة.. زبادي.. لبن" يدل على أن هناك بعض الأمور كانت متعثرة وستأتي الفرج عما قريب وسيجلب له الرزق والخير.





وأضاف مفسر الأحلام خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الفتاح من الرموز الجيدة، مؤكد أخذ الميت من الحي أشياء في المنام أمر سيء للغاية، ولا يمكن الجزم بتفسير واحد لكل الرموز لكل الأشخاص، فالرؤية تختلف باختلاف حال وظروف الرائي.



