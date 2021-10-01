هل يحق للمرأة الامتناع عن خدمة زوجها وأبنائها؟ داعية إسلامي يوضح

قال الداعية الإسلامي طارق نصر، إنه لا يجوز للمرأة الامتناع عن خدمة زوجها وأبنائها ومن يردد هذه الفتوى يعد محرض على دين الله، مشيرا إلى قول الله: " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة"، فالدرجة هنا تقع على المسئولية والانفاق.





وأضاف طارق نصر خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، المرأة هي ملكة البيت، لافتا أنه في حالة امتناع الزوجة عن أداء مهامها الزوجية فمن حق الرجل أن يتزوج ويبحث عن غيرها لأدائها المهام المنزلية والزوجية لاستمرار الحياة التي هي سنة الله في أرضه.



