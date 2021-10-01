Advertisements

مفسر أحلام: رؤية الدم في المنام محمودة في هذه الحالة فقط

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:39 ص
بوابة الفجر
قال شريف أشرف، مفسر الأحلام، رؤية الميت في المنام وكلامه يكون حق، وتعبير المتوفى عن حالة معينة يراها أو يشعر بها الرائي هي حقيقية وورائها مغزى.

وأضاف شريف أشرف خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن رؤية اللحم في المنام جيدة إذا لم ير النائم الجزار وتقطيع اللحم والدماء وغير ذلك، واللحم "النيء – غير المطهي" في المنام يدل على الخير والرزق بعد الصبر، واللحم الذي يسعى الرائي لطهيه فهي خير وفير يساعد فيه الشخص، أما اللحم الذي تم طهيه "المستوية" فتدل على الخير الكثير والسهل.

وتابع، أن رؤية الدم في المنام يعني أن الرائي سيتعرض للخداع والكذب والمضايقات، وسيؤثر نفسيا على الشخص.

على الجانب الآخر، قال مفسر الأحلام، إن رؤية الخاتم بشكل عام في المنام يريد على تحقيق أمنية لم يكن يمتلكها الإنسان من قبل، أما لو كان الخاتم "فضة" فتعني رؤيته انقضاء أمر ما يشغل بال الرائي.

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يوم

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 15 ساعة

المدرب الأقرب لقيادة برشلونة خلفاً لكومان

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبد العال يكشف الأسماء الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ حوالي 12 ساعة

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة قوية لأتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على تفسير ودلالات رؤية الضابط والدكتور والمحامي والمدرس في المنام (فيديو)

دلالة رؤية الخاتم في المنام للفتاة العزباء والمتزوجة.. مفسر أحلام يوضح

احذر.. تفسير رؤية الخاتم الذهب في المنام للرجال

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

12:01 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

10:01 م

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

04:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements