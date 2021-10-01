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مفسر أحلام: رؤية الدم في المنام محمودة في هذه الحالة فقط
الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:39 ص
قال شريف أشرف، مفسر الأحلام، رؤية الميت في المنام وكلامه يكون حق، وتعبير المتوفى عن حالة معينة يراها أو يشعر بها الرائي هي حقيقية وورائها مغزى.
وأضاف شريف أشرف خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن رؤية اللحم في المنام جيدة إذا لم ير النائم الجزار وتقطيع اللحم والدماء وغير ذلك، واللحم "النيء – غير المطهي" في المنام يدل على الخير والرزق بعد الصبر، واللحم الذي يسعى الرائي لطهيه فهي خير وفير يساعد فيه الشخص، أما اللحم الذي تم طهيه "المستوية" فتدل على الخير الكثير والسهل.
وتابع، أن رؤية الدم في المنام يعني أن الرائي سيتعرض للخداع والكذب والمضايقات، وسيؤثر نفسيا على الشخص.
على الجانب الآخر، قال مفسر الأحلام، إن رؤية الخاتم بشكل عام في المنام يريد على تحقيق أمنية لم يكن يمتلكها الإنسان من قبل، أما لو كان الخاتم "فضة" فتعني رؤيته انقضاء أمر ما يشغل بال الرائي.