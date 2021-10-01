مفسر أحلام: رؤية الدم في المنام محمودة في هذه الحالة فقط

قال شريف أشرف، مفسر الأحلام، رؤية الميت في المنام وكلامه يكون حق، وتعبير المتوفى عن حالة معينة يراها أو يشعر بها الرائي هي حقيقية وورائها مغزى.





وأضاف شريف أشرف خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن رؤية اللحم في المنام جيدة إذا لم ير النائم الجزار وتقطيع اللحم والدماء وغير ذلك، واللحم "النيء – غير المطهي" في المنام يدل على الخير والرزق بعد الصبر، واللحم الذي يسعى الرائي لطهيه فهي خير وفير يساعد فيه الشخص، أما اللحم الذي تم طهيه "المستوية" فتدل على الخير الكثير والسهل.





وتابع، أن رؤية الدم في المنام يعني أن الرائي سيتعرض للخداع والكذب والمضايقات، وسيؤثر نفسيا على الشخص.



