داعية إسلامي يوضح حكم القطع بدخول شخص لـ"جهنم"

قال الداعية الإسلامي طارق نصر، إنه يجب على كل مفتي تذكر قول الله عز وجل "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون".





وأضاف طارق نصر خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم: "خطر الحكم على فلان من الناس بأنه سيدخل جهنم لأنه فعل أمر ما أو معصية ما".



