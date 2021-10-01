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داعية إسلامي يوضح حكم القطع بدخول شخص لـ"جهنم"

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:39 ص
بوابة الفجر
قال الداعية الإسلامي طارق نصر، إنه يجب على كل مفتي تذكر قول الله عز وجل "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون".

وأضاف طارق نصر خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم: "خطر الحكم على فلان من الناس بأنه سيدخل جهنم لأنه فعل أمر ما أو معصية ما".

وقال الداعية الإسلامي، إن السبب في اختلاف الفتوى هو اختلاف الفهم، فاختلاف الفهم ينشأ عنه اختلاف الفتوى، والذي يقول هذا توهم أن آية الوصية منسوخة، وطالما منسوخة فلا يعمل بها، وهي "كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين".

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