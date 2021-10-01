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داعية إسلامي: يحق للأم طلب أجرة من الأب مقابل إرضاع الأولاد

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:40 ص
بوابة الفجر
قال الداعية الإسلامي طارق نصر، إن هناك بعض الفتوى الشاذة التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة من بينها أن الزوج عليه أن يدفع لزوجته أموالا مقابل إرضاع أبنائها.

وأضاف نصر خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن أصحاب هذه الفتاوي استندوا إلى قول الله:" فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن"، فتم اقتطاع الآية من سياقها لافتا أن هذا الأمر يكون في حالة الطلاق.

وتابع الداعية الإسلامي: من الطبيعي أن الرجل لا يعطي زوجته أموالا حال عدم تطليقها لأنها تعيش في كنفه ومطالب برعايتها رعاية كاملة، أما في حالة الانفصال يحق للأم أن تطلب من الأب أجرة إرضاعها لأولادها.

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