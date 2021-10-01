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لماذا نهى الشرع طلاق الزوجة في أثناء الدورة الشهرية؟ داعية يجيب
الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:41 ص
قال الداعية الإسلامي طارق نصر، إن أنواع العِدد للنساء مهمة جدا، ويجب على كل امرأة مسلمة أن تعلمها، لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ".
وأضاف نصر خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن أغلب الأزواج الذي ينفصلون لا يلتفتون للعدة، والعدة أي أنه لا يصح للرجل أن يطلق زوجته إذا كانت عندها الدورة الشهرية كما أنه لا يجوز له أن يأتيها في هذه الحالة أيضا.
وتابع الداعية الإسلامية، أن الإسلام حرم طلاق المرأة أثناء دورتها الشهرية لأنها تؤثر عليها وقد تكون نفسيتها سيئة و"ممكن تقول كلمة غلط وهكذا، ومن الأفضل الانتظار حتى الانتهاء من الدورة، ثم النظر في الأمر".