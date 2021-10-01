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داعية إسلامي يوضح حكم كتابة أملاك الأب لأبنائه في حياته

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:41 ص
بوابة الفجر
قال الداعية الإسلامي طارق نصر، إن الأب الذي يكتب كل أملاكه لأبنائه على حياته ظلم نفسه، لأنه الإسلام جعل الميراث بعد الوفاة، لكي يحتفظ الشخص بماله ويتصرف بحرية في أمواله ولا يحتاج لأحد.

وأضاف نصر خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن هناك فرق بين الوصية والهبة، فالوصية هي تملك بعد الوفاة، إنما الهبة هي تملك في أثناء الحياة.

وتابع، أن الهبة أو الوصية في حياة الأب والتي تنفذ بعد وفاته، لا حرج فيها، كما أن الوصية إذا كانت "جنفا" لا تنفذ، ويجب على كل مفتي تذكر قول الله عز وجل "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون".

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