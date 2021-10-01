داعية إسلامي: لا يجوز حرمان الابن العاق من الميراث

قال الداعية الإسلامي طارق نصر، يحق للأب أن يتصرف في ثلث ماله لمن يشاء من أولاده ولا حرج عليه، مشيرا أنه في حالة إذا حرم الأب أحد أبنائه من الميراث يعاقب حتي لو كان الابن عاصي.





وأضاف طارق نصر خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إنه لا حرج على الأب أن يكتب لأولاده الميراث دون أخوته حتى لا يشاركون أبنائه في الميراث.



