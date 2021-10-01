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برفقة محمد سامي.. مي عمر تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 07:52 ص
مي عمر ومحمد سامي
مي عمر ومحمد سامي
ولاء عبد الناصر


شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وظهرت مى عمر  برفقة زوجها المخرج محمد سامي، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" مع  أحمد السقا، أمير كرارة، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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مي عمر منوعات مسلسل مخرج فن سوشيال مبديا

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