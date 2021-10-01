برفقة محمد سامي.. مي عمر تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها









شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"









وظهرت مى عمر برفقة زوجها المخرج محمد سامي، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



