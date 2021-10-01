Advertisements

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 1-10-2021

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 08:57 ص
بوابة الفجر
شمل تقرير المتابعة الشهرية لحركة الأسواق المحلية - الذي تلقاه المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والذي يصدر بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لرصد كافة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الداخلية - أسباب ارتفاع اسعار الخضر الطازجة خلال الشهر الماضي والذي يرجع لنظام العروة الزراعية ومواسم الزراعة و الحصاد للمحاصيل الموسمية وتوقع التقرير أن تشهد الأسواق استمرارا في انخفاض أسعار الخضروات الطازجة الموسمية خلال الشهر الحالي لتعود لمعدلاتها الطبيعية مع بداية الشهر المقبل .

وشهدت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة، استقرارا وفقا لأسعار سوق العبور للجملة، وسجلت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيه للكيلوأسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبامية 9-13جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

 ماهي أسعار الخضراوات اليوم ؟

وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2- 5.5 جنيها للكيلو، الفاصوليا بين 5-10جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيها للكيلو.

أخبار تهمك

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل اجتماع إدارة برشلونة بخصوص مستقبل كومان

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة إسبانيول

منذ أقل من ساعة

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 19 ساعة

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

رضا عبد العال يكشف الأسماء الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

منذ حوالي 8 ساعات

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يوم

ضربة قوية لأتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي رسميا مع صفقتين جديدتين

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

تفاصيل اجتماع إدارة برشلونة بخصوص مستقبل كومان

09:01 ص

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

12:01 ص

صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة إسبانيول

08:30 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements