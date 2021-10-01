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أسعار البيض والدواجن اليوم الجمعة 1-10-2021

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
قال التقرير الشهر لاتحاد الغرف التجارية إن هناك انخفاض في أسعار الدواجن البيضاء بحوالي 8% كما أنخفضت أسعار بيض المائدة بحوالي 11%، واستقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة في السوق المحلية، حيث سجلت 21 جنيهًا في المزرعة، وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا.

ماهي أسعار الدواجن اليوم ؟

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء، بين 22- 24 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدي 45 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار البط اليوم، عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن شهريًا.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 3 و4 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلي، من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وسجلت أسعار الرومي اليوم 50 جنيهًا للكيلو في السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويًا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومي، نظرًا لأن الإنتاج المحلي منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

ما هو حجم إنتاج مصر من الدواجن ؟

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.


وتشهد  أسعار البيض في مصر، حالة من عدم الاتزان والتقلبات السعرية بين ارتفاع وانخفاض، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة ما بين 41 إلى 42 جنيها في المزرعة في حين يتراوح سعرها للمستهلك ما بين 44 إلى 46 جنيها للمستهلك . 

ويتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 43 - 45 جنيها بالمزرعة ويصل السعر  ما بين 46 إلى 48 جنيها للمستهلك.

أما سعر البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة في المزرعة ما بين 47 إلى 48 جنيها ويتراوح السعر ما بين 50 إلى 53 جنيها للمستهلك .

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