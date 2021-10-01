ليلى عز العرب حبا في التمثيل: عملت كومبارس صامت وأنا مديرة بنك





قالت الفنانة نادية عز العرب، إن الأسرة في الوقت الحالى ليست مثل اسرتنا مثل زمان وغاب التواصل والاتصال وكل ذلك بسبب السوشيال ميديا وهو التواصل فقط والموضوع اصبح خطير وانا اشبهها " السوشيال ميديا " بالمسيخ الدجال .





و اضافت عز العرب خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واخد من الناس على شاشة الحياة ، ان اجواء التصوير كانت رائعة و كلها حب وانا ربيت اولادي واعطيت لهم حرية بشكل كبير .





و اشارت نادية الى انها كانت مديرة بنك في الحقيقة ، ولكني في التمثيل استطاعت ان افصل بين الشخصيتين ، وكان نفسي بعد التخرج ان اكون ممثله او ادرس او اخد كورس ازياء ووالدي منعني ، من الاستمرار في احلامي ووقف في طريقي وفجاة اتعينت في بنك .



