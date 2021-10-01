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ليلى عز العرب حبا في التمثيل: عملت كومبارس صامت وأنا مديرة بنك

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 08:35 ص
ليلى عز العرب
ليلى عز العرب
الفجر الفني

قالت الفنانة نادية عز العرب، إن الأسرة في الوقت الحالى ليست مثل اسرتنا مثل زمان وغاب التواصل والاتصال وكل ذلك بسبب السوشيال ميديا وهو التواصل فقط والموضوع اصبح خطير وانا اشبهها " السوشيال ميديا " بالمسيخ الدجال . 

و اضافت عز العرب خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واخد من الناس على شاشة الحياة ، ان اجواء التصوير كانت رائعة و كلها حب وانا ربيت اولادي واعطيت لهم حرية بشكل كبير . 

و اشارت نادية الى انها كانت مديرة بنك في الحقيقة ، ولكني في التمثيل استطاعت ان افصل بين الشخصيتين ، وكان نفسي بعد التخرج ان اكون ممثله او ادرس او اخد كورس ازياء ووالدي منعني ، من الاستمرار في احلامي ووقف في طريقي وفجاة اتعينت في بنك . 

و تابعت والتمثيل كان الرغبة الاولي في حياتي واخدت كورس وقمت بالتقاط بعض الصور من خلال استديو شهير ، وارسالتهم للريجيسيرات ، وبدات كومبارس صامت في حياتي المهنية ، و بعدها وقفت امام احمد زكي واول مخرج سمير سيف ، ثم قدمت مشهد او اتنين وكان الامر صعب لاني مديرة بنك واقدم دور صامت او كومبارس ولكني تحديت وقلت ان تلك بداية ، وجاءت الفرصة عندما عرض عليا "الف مبروك " مع النجم احمد حلمى ، وزوجي كان رافض الاستمرار في التمثيل وكنت زوجة مطيعة .

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