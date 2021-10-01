تلقى نادي ريال مدريد، صدمة قوية قبل مواجهة إسبانيول، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز.





صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة إسبانيول





وكان داني كارفاخال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تعرض لإصابة عضلية، خلال مواجهة فالنسيا، وتقرر غيابه عن الملاعب لبضعة أسابيع.





ويسعى نادي ريال مدريد إلى استعادة خدمات كارفاخال، بعد العودة من التوقف الدولي، إلا أنه على ما يبدو أن إصابته ستحتاج إلى فترة ما بين شهر وشهرين، بحسب ما أكدته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.





يشار إلى أن كارفاخال يعاني من محنة مع الإصابات، ففي الموسم الماضي لعب فقط 15 مباراة من أصل 52 خاضها الفريق الأبيض، حيث تعرض لإصابة حرمته من الظهور في المباراة الافتتاحية لهذا الموسم، وشارك في الجولة الثانية بالليجا ضد ليفانتي كبديل للوكاس فاسكيز، فيما عاد للتشكيلة الأساسية وحقق الفريق 3 انتصارات متتالية ضد ريال بيتيس وسيلتا فيجو وإنتر ميلان.





وأكدت الصحيفة، إلى أن إصابة كارفاخال تمثل صداعًا في رأس كارلو أنشيلوتي، الذي لايزال غير قادر على الاعتماد على لاعبيه الأساسيين.



