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حقيقة تعاقد الأهلي رسميا مع صفقتين جديدتين

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 08:30 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد الدمتناوي
كشف مصدر مطلع داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن إدارة الأحمر لم تحسم بعد صفقة ثنائي وادي دجلة أحمد شريف، وكريم الدبيس.

حيث أكد المصدر، أن هناك مفاوضات دائرة بين الناديين للوصول لاتفاق مادي وجميع التفاصيل التى تخص الصفقة.

جاء ذلك خاصة وأن رغبة اللاعبين هى ارتداء قميص المارد الأحمر، رغم تلقيهم عروض من أندية أخرى، خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر، أن الأهلي يرى فى الثنائي مستقبل القلعة الحمراء خصوصًا أنهما يلعبان فى منتخب الشباب، وأنهما إضافة قوية سواء فى مركز المهاجم أو الظهير الأيسر، وقد يكون لهم دور فى الفريق الأول.

الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب رياضة ثنائي وادي دجلة الاهلي اخبار الرياضة

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