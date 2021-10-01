اقترب مهاجم الزمالك الجديد من الانتقال لصفوف نادي فيوتشر إف سي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب أزمة القيد بالنسبة للقلعة البيضاء.





صفقة الزمالك الجديدة تقترب من فيوتشر





وأكدت تقارير صحفية أن نادي فيوتشر يسعى للتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمدة موسم.





وكان علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، سبق أن قام بتدريب عمر كمال في المصري الموسم الماضي، ويعلم إمكانيات اللاعب جيدا ويرحب باستعارته في حالة عدم حل أزمة القيد في الزمالك.





وتلقى عمر كمال عبدالواحد عروضًا من أندية محلية لاستعارته في الفترة الحالية ولكنه يؤجل حسم مصيره انتظارا لموقف الزمالك من أزمة القيد.



