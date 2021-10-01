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معتز حسام: عائلة "جيجى" دراما اجتماعية شيقة تجذب المشاهد و تناقش قضية السوشيال ميديا

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
  

قال الفنان الشاب معتز حسام فخور بمشاركتي في الاختيار ٢ وعائلة جيجي محطة مهمة في حياتي وكواليس العمل كانت رائعة ومميزة . 

و اضاف معتز خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه و احد من الناس على شاشة الحياة ، انه يختار بعناية ادواره ولا يرغب في التواجد فقط وبخاصة بعد مشاركتي في الاختيار ٢ ، ومسلسل عائلة جيجي يلقي الضوء علي السوشيال ميديا والترند ، وتقيمها هل هي ايجابية ام سلبية من خلال دراما اجتماعية شيقة تجذب المشاهد وقريبة من جميع الاعمار .

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نعتز حسام مسلسلات جديدة عائلة جيجي افلام جديدة

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