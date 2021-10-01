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صلاح يعتلي الصدارة.. هدافو الدوري الإنجليزي قبل مباريات السبت

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 09:08 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد جمال
ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباريات قوية بداية من يوم السبت فى الدورى الانجليزى الممتاز البريميرليج فى مباريات الجولة السابعة من البطولة.

ويتصدر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج هذا الموسم حتي الآن وبعد مرور 6 جولات من البريميرليج.

هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات السبت 2 - 10 - 2021

محمد صلاح لاعب ليفربول 5 أهداف
جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 5 أهداف
ميشيل أنطونيو لاعب ويست هام 5 أهداف
برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد 4 أهداف
نيل ماوباي لاعب برايتون 4 أهداف
إسماعيلا سار لاعب واتفورد 4 أهداف
كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد 3 أهداف
روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي 3 أهداف

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