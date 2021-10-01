بقيادة مثلث الرعب.. موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة في الدوري الفرنسي

يستعد نادي باريس سان جيرمان لمواجهة فريق رين يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثانية ظهرا بتوقيت السعودية، والثالثة عصرا بتوقيت الإمارات.





وسيدخل سان جيرمان المباراة بمعنويات عالية بعدما حقق فوزا ثمينا على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وستشهد المباراة عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة مع باريس سان جيرمان في الدوري بعدما غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب الإصابة، لينضم بذلك إلى ثنائي الهجوم القوي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار.



