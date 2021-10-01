Advertisements

بقيادة مثلث الرعب.. موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة في الدوري الفرنسي

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 09:30 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أميرة فطيم
يستعد نادي باريس سان جيرمان لمواجهة فريق رين يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثانية ظهرا بتوقيت السعودية، والثالثة عصرا بتوقيت الإمارات.

وسيدخل سان جيرمان المباراة بمعنويات عالية بعدما حقق فوزا ثمينا على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وستشهد المباراة عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة مع باريس سان جيرمان في الدوري بعدما غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب الإصابة، لينضم بذلك إلى ثنائي الهجوم القوي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار.

الكلمات المفتاحية

مثلث الرعب باريس سان جيرمان الوري الفرنسي

أخبار تهمك

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة تقترب من فيوتشر

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال يكشف الأسماء الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل اجتماع إدارة برشلونة بخصوص مستقبل كومان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يومين

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ يوم

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ يوم

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ حوالي 7 ساعات

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة إسبانيول

منذ ساعتين و 27 دقيقة

حقيقة تعاقد الأهلي رسميا مع صفقتين جديدتين

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 3 × 0 كان || الدوري الفرنسي

أهداف مباراة - باريس سان جيرمان - 2 × 1 ليل | الدوري الفرنسي

أهداف مباراة - موناكو 0 × 4 باريس سان جيرمان | الدوري الفرنسي

أهداف مباراة - أميان 0 × 3 باريس سان جيرمان || الدوري الفرنسي

أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 1 × 0 بوردو | الدوري الفرنسي

موعد أولى مباريات راموس مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

12:01 ص

تفاصيل اجتماع إدارة برشلونة بخصوص مستقبل كومان

09:01 ص

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

01:28 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements