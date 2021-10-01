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ديربي جدة.. موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 09:41 ص
ديربي جدة
ديربي جدة
أمل الحلفاوي
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره، الأهلي، فيما يعرف بـ "ديربي جدة"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي اتحاد جدة، ونظيره الأهلي، مساء اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية لقاء الديربي، عند الساعة السابعة والثلث مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والثلث بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.

ويسعى اتحاد جدة في هذا اللقاء إلى استعادة الصدارة، خاصة بعد تعادله في الجولة الماضية أمام التعاون.

في المقابل يرغب بيسنيك هاسي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، إلى تحقيق الفوز من أجل البقاء في تدريب الفريق، حيث يعد هذا آخر اختبار للمدرب وبعدها سيتم إقالته في حال أي نتيجة غير الفوز.

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