Advertisements

اليونيسف: إغلاق المدارس بسبب كورونا أثر على 1.6 مليار طالب

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 09:27 ص
بوابة الفجر
وكالات


أفادت منظمة "اليونيسف" بأن 1.6 مليار طالب تأثروا نتيجة إغلاق المدارس بسبب كورونا، وعلى الرغم من بدء إعادة فتح المدارس في 2020 و2021، إلا أن الكثير منها بقي مغلقا لفترة طويلة جدا.
وقالت المنظمة الأممية لحقوق الطفل إنه لا يوجد بديل عن التعلم الشخصي، ويجب إعادة فتح المدارس في أقرب وقت ممكن، إلا أن أزمة إغلاق المدارس العالمية أبرزت الحاجة إلى أنظمة تعليمية مرنة، مع خيارات التعلم عن بعد، وأن يكون الوصول إليها متاحا للجميع.

وبينت أنه حتى قبل جائحة كورونا، كان العالم يمر بأزمة تعلم حيث كان 53٪ من الأطفال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل غير قادرين على قراءة نص بسيط بحلول سن العاشرة، معلنة أنه من المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 63٪ بسبب إغلاق المدارس.

وأكدت المنظمة أن تأثيرات هذا الأمر على الأطفال في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سيكون أكثر حدة، نظرا إلى انخفاض مستويات التعلم فيها حتى قبل الوباء، ونقص الوصول إلى التكنولوجيا للتعلم عن بعد، وفترات إغلاق المدارس الأطول

الكلمات المفتاحية

اليونسيف

أخبار تهمك

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة إسبانيول

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة تعاقد الأهلي رسميا مع صفقتين جديدتين

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ يوم

صفقة الزمالك الجديدة تقترب من فيوتشر

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

منذ حوالي 9 ساعات

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يومين

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ يوم

تفاصيل اجتماع إدارة برشلونة بخصوص مستقبل كومان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ حوالي 15 ساعة

رضا عبد العال يكشف الأسماء الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

"اليونيسف": طفل من بين 3 أطفال يعانون من سوء التغذية أو زيادة الوزن

بسبب كورونا.. الأمم المتحدة تقرر إغلاق مقرها الرئيسي في نيويورك

مبادرة إماراتية لتعزيز مشاركتها العالمية في مواجهة فيروس كورونا

"اليونيسكو" تعلن بدء إعادة فتح المؤسسات التربوية تدريجيا

بسبب كورونا.. غادة والى تحذر من تزايد المخاطر على ضحايا الإتجار بالبشر

اليونيسف تصدر تقريرا عن الأثر المميت لكورونا على الأطفال

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

12:01 ص

تفاصيل اجتماع إدارة برشلونة بخصوص مستقبل كومان

09:01 ص

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

01:28 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements