فرح علي تكشف سر إيقاف حازم إمام ٤ مباريات ببرنامج "اخبارنا "قناة "الزمالك"





كشفت الإعلامية فرح علي من خلال برنامج اخبارنا علي شاشة قناة الزمالك أن النجم الكبير حازم امام تعرض الي ظلم كبير بعد إيقافه ٤ مباريات مع الكابتن شيكابلا في احداث المباراة الاحتفالية بتتويج الزمالك ببطولة الدوري ، ولكن تحولت الاحتفالية الي مأساة بايقاف الكابتن شيكابلا وحازم امام





واضافت اننا جميعا انشغلنا بعقوبة الكابتن شيكابلا الكبيرة والتي تم تخفيفها الي ٨ مباريات





وتساءلت فرح علي لماذا تم توقيع عقوبة علي حازم امام وتوقيع غرامة مالية كبيرة علي الرغم من انه لم يفعل اي شئ ، كل ما ارتكبه انه كان حاضرا في المشادة التي حدثت بين رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد وبين شيكابلا ، واعقبها تصريحات من الكابتن احمد مجاهد ان شيكابلا لم يتجاوز وبالتالي من المفروض اسقاط العقوبة عن الكابتن حازم امام بعد تخفيف عقوبة شيكابلا لان حازم امام شاهد ما شفشي حاجه ، واننا في زمن الأهواء وتطبيق عقوبات ظالمة والعقوبة في النهاية تصفية حسابات ونحن نقف بجوار نجوم الزمالك وما تعرضوا له من ظلم







