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فرح علي تكشف سر إيقاف حازم إمام ٤ مباريات ببرنامج "اخبارنا "قناة "الزمالك"

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 09:31 ص
شيماء فرح
شيماء فرح
الفجر الفني
 

كشفت الإعلامية فرح علي من خلال برنامج اخبارنا علي شاشة قناة الزمالك أن النجم الكبير حازم امام تعرض الي ظلم كبير بعد إيقافه ٤ مباريات مع الكابتن شيكابلا في احداث المباراة الاحتفالية بتتويج الزمالك ببطولة الدوري ، ولكن تحولت الاحتفالية الي مأساة بايقاف الكابتن شيكابلا وحازم امام 

واضافت اننا جميعا انشغلنا بعقوبة الكابتن شيكابلا الكبيرة والتي تم تخفيفها الي ٨ مباريات 

وتساءلت فرح علي لماذا تم توقيع عقوبة علي حازم امام وتوقيع غرامة مالية كبيرة علي الرغم من انه لم يفعل اي شئ ، كل ما ارتكبه انه كان حاضرا في المشادة التي حدثت بين رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد وبين شيكابلا ، واعقبها تصريحات من الكابتن احمد مجاهد ان شيكابلا لم يتجاوز وبالتالي من المفروض اسقاط العقوبة عن الكابتن حازم امام بعد تخفيف عقوبة شيكابلا لان حازم امام شاهد ما شفشي حاجه ، واننا في زمن الأهواء وتطبيق عقوبات ظالمة والعقوبة في النهاية تصفية حسابات ونحن نقف بجوار نجوم الزمالك وما تعرضوا له من ظلم 


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شيكابالا حلزم املم الماليه الغل الإعلامية فرح على اخبارنا

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