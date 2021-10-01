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مفكر اقتصادي يصدم العالم: سنتعرض لكارثة كبرى وأخطر من كورونا في 2030 (فيديو)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

حذر الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي، من تعرض العالم لكارثة كبيرة في 2030، لافتا إلى أن جائحة كورونا لا تعد مشكلة كبرى مقارنة بالكارثة التي ستحل بالعالم وهى الاحتباس الحراري.
كورونا بالنسبة للاحتباس الحراري ولا حاجة
وحمل "أبو غزالة"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، صناع القرار المسئولية وراء حدوث هذه الكارثة، معلقا: "كورونا بالنسبة للاحتباس الحراري ولا حاجة"، لافتا إلى أن هناك تقارير أمريكية تفيد أن العالم سيواجه أصعب محنة في تاريخه في 2030.
الزرع هيموت والمياه ستختفي
وأضاف الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي: "الزرع هيموت، والمياه ستختفي"، لافتا إلى أن الدول الصناعية الكبرى لا تريد أن تتضرر صناعاتها نتيجة وضع قيود عليها بسبب الانبعاث الحراري، مؤكدا أن هذه الكارثة البيئية ستكون أكثر خطورة من جائحة كورونا.

الكلمات المفتاحية

مفكر اقتصادي كورونا فيروس كورونا الاحتباس الحراري

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