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المالية تتوقع نمو الناتج المحلي 7.5% خلال عام 2022

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 09:57 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي


توقعت وزارة المالية السعودية، امس الخميس، في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نموا بنحو 7.5% خلال العام 2022، مقابل نمو متوقع لعام 2021 بنسبة 2.6%، ومقارنة مع انكماش بنحو 4.1% في 2020.

وقدرت وزارة المالية، بحسب البيان التمهيدي لميزانية 2022، نمو الاقتصاد بنسبة 3.6% في عام 2023 وبنحو 3.3% خلال العام 2024.

وتوقعت الوزارة، أن تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة العربية السعودية 3.162 تريليون ريال في عام 2022، مقابل توقعات ببلوغه 3.102 تريليون ريال في 2021، ومقابل 2.625 تريليون ريال في 2020.

وتوقعت المالية السعودية، أن يبلغ معدل التضخم بالمملكة 1.3% في عام 2022، مقابل توقعات ببلوغه 3.3% في 2021، ومقارنة مع 3.4% في 2020.

وأعلنت وزارة المالية، اليوم، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات 955 مليار ريال خلال العام 2022، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وقدر البيان التمهيدي للميزانية، أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات للعام 2022 وعلى المدى المتوسط، إذ يتوقّع أن تبلغ حوالي 903 مليارات ريال.

الكلمات المفتاحية

الميزانيه الماليه السعوديه

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