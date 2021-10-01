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اليوم.. بدء صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
اليوم..بدء صرف السلع التموينية


تبدأ اليوم الجمعة منافذ صرف السلع التموينية التى يصل عددها إلى ٣٨ الف منفذ متنوع مابين بقالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية بصرف السلع الغذائية للمواطنين على بطاقة الدعم من التاسعة صباحا.

وأكد الأستاذ احمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمى للوزارة أن مخازن شركتى الجمله العامة والمصريه تقوم بصرف كافة السلع التموينية والأساسية لمنافذ الصرف تتنوع مابين الأرز والزيت بعبوتية واحد لتر وال ٨٠٠ م جرام والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والسمن الصناعى وغيرها من السلع الأخرى التى تحتاجها الأسرة المصرية.

وأشار احمد كمال معاون وزير التموين المتحدث الرسمى إلى أن شركتى الجمله يضخوا يومياً ما يقرب من ٤٠٠٠ آلاف طن سكر و٣٠٠٠ آلاف طن زيت و١٠٠٠ طن أرز و ١٠٠٠ طن مكرونة.

واضاف إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يشدد دائما على رؤساء الشركات باختيار افضل وأجود السلع للمواطنين على بطاقه الدعم ويؤكد على تشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحيقه مشيرا إلى أن الدوله تنفق شهريا ما يقرب ٣ مليار جنيه لتلبيه احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من منظومه السلع التموينية يصل إلى ٦٤ مليون مستفيداً.

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