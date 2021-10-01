Advertisements

الأرصاد: زيادة قطعة ملابس عند الخروج لهذه الفئات (فيديو)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:34 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدى عبدالرازق
قالت منار غانم، متنبىء جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد مزيد من التحسن في الأحوال الجوية، حيث تستمر الأجواء الخريفية على أنحاء الجمهورية.

تحسن في الأحوال الجوية 
وأشارت "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على محافظات جنوب سيناء، بينما يسود طقس لطيف ليلا على معظم أنحاء الجمهورية.

زيادة قطعة ملابس
وأضافت منار غانم، متنبىء جوي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يمكن زيادة قطعة ملابس خاصة لمن يتواجدون خارج المنزل في الساعات المتأخرة من الليل، ومن يخرجون للعمل أو المدارس في الصباح الباكر، محذرة من الشبورة المائية في الصباح.

الكلمات المفتاحية

ملابس ثقيلة قطعة ملابس الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة إسبانيول

منذ حوالي 4 ساعات

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

بعد أن صدر للعالم هنري ومبابي.. موناكو يغير فلسفته بشأن اللاعبين

منذ أقل من ساعة

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ يوم

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة تعاقد الأهلي رسميا مع صفقتين جديدتين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يومين

موسيماني يطلب ضم صفقة جديدة بالأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

رضا عبد العال يكشف الأسماء الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل اجتماع إدارة برشلونة بخصوص مستقبل كومان

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"الأرصاد" توجه نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بنزلات البرد (فيديو)

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي شديد نهاية الأسبوع

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة الأيام المقبلة

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا (فيديو)

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

"شبورة وأمطار".. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

12:01 ص

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

01:28 ص

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

12:40 ص

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements