الأرصاد: زيادة قطعة ملابس عند الخروج لهذه الفئات (فيديو)





تحسن في الأحوال الجوية

وأشارت "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على محافظات جنوب سيناء، بينما يسود طقس لطيف ليلا على معظم أنحاء الجمهورية.





زيادة قطعة ملابس

وأضافت منار غانم، متنبىء جوي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يمكن زيادة قطعة ملابس خاصة لمن يتواجدون خارج المنزل في الساعات المتأخرة من الليل، ومن يخرجون للعمل أو المدارس في الصباح الباكر، محذرة من الشبورة المائية في الصباح.



قالت منار غانم، متنبىء جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد مزيد من التحسن في الأحوال الجوية، حيث تستمر الأجواء الخريفية على أنحاء الجمهورية.