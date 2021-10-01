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السبت.. كمال أبو رية ونجوم حكاية "قلب مفتوح" و مسلسل "ورا كل باب" بواحد من الناس

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني


في سهرة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل ، يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس علي شاشة الحياة النجم كمال ابو ريه والفنانة فيدرا ونجوم مسلسل ورا كل باب حكاية ( قلب مفتوح) 

وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس المسلسل والتي بدأت قناة الحياة بعرضه منذ أيام قليلة ، ويكشف النجم كمال ابو ريه عن دوره وأسباب اعجابه بالشخصية ومشاركته النجوم الصاعدة في مجال التمثيل وأسرار وكواليس اخري يتم الكشف عنها من خلال نجوم حكاية " قلب مفتوح "  

ويذكر ان حدوتة "قلب مفتوح" من تأليف هشام إسماعيل، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدى.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل علي شاشة قناة الحياة

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وراء كل باب مسلسلات جديدة كماب ابو ريو احمد خالد امين

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