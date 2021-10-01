Advertisements

موعد فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:00 ص
حسين لبيب
حسين لبيب
الفجر الرياضي


يفتح نادي الزمالك أبوابه غدا السبت من أجل فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وقال نادي الزمالك في بيان رسمي أمس الخميس: "تتشرف اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك بدعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.. لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 19-11-2021 

لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
3- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
4- انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025 
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.
6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
7- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني.
8- الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

يبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء موعد انعقاد الجمعية العمومية.
يتم فتح باب الترشح وتلقي الطلبات لمدة سبعة أيام متتالية اعتبارا من يوم السبت الموافق 2/10/2021 ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء. 

الكلمات المفتاحية

رياضة الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

أخبار تهمك

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة إسبانيول

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تفاصيل اجتماع إدارة برشلونة بخصوص مستقبل كومان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة الزمالك الجديدة تقترب من فيوتشر

منذ أقل من ساعتين

حقيقة تعاقد الأهلي رسميا مع صفقتين جديدتين

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ يوم

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ يوم

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبد العال يكشف الأسماء الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

عمومية الإسماعيلى توافق على جدول الإعمال

تعرف على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية لنادى الزمالك ( صورة)

تيجانا وأحمد مرتضى يدلون باصواتهم في الجمعية العمومية للزمالك

مرتضى منصور: حضور أعضاء النادي الجمعية العمومية ضروري.. وفائض ميزانية الزمالك 170 مليون جنيه

عصام عبدالحميد يدلي بصوته في عمومية النادي

أشرف زكي بصوته في الجمعية العمومية لنادي الزمالك

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

12:01 ص

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

01:28 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

10:01 م

تفاصيل اجتماع إدارة برشلونة بخصوص مستقبل كومان

09:01 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements