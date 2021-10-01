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موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:30 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
سيكون نادي الزمالك على موعد مع اختبار قوي أمام نظيره توسكر الكيني في الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الزمالك مع توسكر الكيني على ملعب الأخير يوم 16 أكتوبر المقبل على أن تقام مباراة الاياب بعدها بأسبوع في القاهرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة ودية اليوم الخميس، ضد بيراميدز استعدادا لمواجهة الافريقية.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري يوم 25 أكتوبر المقبل وفقًا لقرار رابطة الأندية المصرية، على أن يتم سحب قرعة المسابقة يوم 5 أكتوبر.

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