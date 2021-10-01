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وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:42 ص
الزيارة
الزيارة
مصطفى الملاح
رافق الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس أشرف حبيشى، رئيس هيئة حماية الشواطئ، وقيادات الري بمحافظة كفر الشيخ، عددا من ممثلي البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وعدد من سفراء الدول الأوروبية، لتفقد أعمال تأهيل أحد الترع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتفقد مساحة 1700 فدان، تم التحول فيها من نظم الري بالغمر لنظم الري الحديث، وأعمال حماية الشواطئ أمام قرية مسطروه وشرق المدينة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

تأهيل ترعة سيدي يوسف بطول 18 كم

وشهدت الزيارة تفقد أعمال تأهيل ترعة سيدي يوسف بطول 18 كم والتى تغذى زمام 8000 فدان، تم تأهيلها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تم تفقد منطقة ري حديث بزمام 1700 فدان على ترعة سيدي يوسف الرئيسية بزمام ري غرب كفر الشيخ بهندسة ري مطوبس بمركز مطوبس وهو أحد المركز المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وصرح وزير الري بأن ترعة سيدي يوسف تخدم قرى "سيدي البدري – سيدي طلحا"، مؤكدًا أنه تم تأهيلها بالإضافة لتأهيل عدد من المساقى الآخذة منها بهدف تطوير المنظومة المائية في المنطقة بشكل متكامل، مشيرًا إلى أنه سبق تدعيم الترعة بمحطة خلط مياه صرف زراعي عام 2014 لتحسين حالة الري بالترعة، إلا أنه وبعد تأهيل الترعة فقد تم حسم شكاوى الري نهائيًا بالمنطقة بالإضافة لتحسين نوعية المياه.

وقال "عبدالعاطي" إن الترعة كانت تتعرض لتداخل مع مياه البحر المالحة أثناء فترة البطالة، وما يستلزمه ذلك من ضخ كميات مياه زائدة لإزاحة الملوحة، وهو ما انتفت الحاجة اليه بعد تنفيذ عملية التأهيل، بالإضافة لتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، ووصول المياه للنهايات في التوقيتات المطلوبة وبالكميات والنوعية الملائمة للزراعة.

سعادة لدى المزارعين في المنطقة عن بتنفيذ تأهيل الترع والمساقي والري الحديث

وأعرب المزارعين في المنطقة عن سعادتهم البالغة بتنفيذ مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث، وأشاروا للفوائد العديدة التي عادت عليهم مثل زيادة الإنتاج للضعف، وتقليل إستخدام الأسمدة بنسبة 30%، وخفض درجة ملوحة المياه للنصف، وتحسن جودة المزروعات خاصة مع تقليل ملوحة التربة والقضاء على الحشائش.

كما تم تفقد أعمال حماية الشواطيء أمام قرية مسطروه بطول 7 كم وعرض 20 - 25 متر، والذي تم إنشاؤه بتمويل من الوزارة وصندوق المناخ الأخضر، لحماية قرية مسطروه والمناطق الواقعة فى شمال الطريق الدولي، بالإضافة لتفقد أعمال حماية الشواطئ الواقعة شرق المدينة الصناعية بمطوبس بطول 5 كم وبعرض 20 - 25 متر والذى تم إنشاؤه بتمويل من مرفق البيئة العالمي.

تنفيذ أعمال لحماية المنطقة الساحلية بمحافظة كفر الشيخ

وصرح "عبد العاطى" بأن هيئة حماية الشواطئ قامت بتنفيذ أعمال لحماية المنطقة الساحلية بمحافظة كفر الشيخ شمال الطريق الدولي بأنسب الأساليب وباستخدام مواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع، كما قامت بطرح عدة عمليات لإنشاء جسور شاطئية، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال لقطاع الحماية ثم عمل صفوف عمودية عليها، مضيفًا أنها تستخدم مصدات الرمال لتجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.

التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

جاء ذلك في ضوء التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وما ينتج عنها من زيادة في حدة العواصف البحرية، التي تتعرض لها المنطقة الساحلية بمحافظة كفر الشيخ شمال الطريق الدولي للغمر بالمياه أثناء النوات وهياج البحر خلال فصل الشتاء الأمر الذي يؤثر بالسلب على الطريق الدولي والأراضي الزراعية المجاورة.

الهدف من أعمال الحماية

وأضاف الوزير أن أعمال الحماية تهدف لحماية المشروعات الاستثمارية بالمنطقة والتى تضم محطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية قيد التخطيط بأجهزة محافظة كفر الشيخ، وتعظيم الإستفادة من هذه الأراضي والاستثمارات الحالية والمستقبلية عليها.
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع
وزارة الري تنظم زيارة لممثلي منظمات دولية إلى كفر الشيخ لمتابعة تطهير الترع

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