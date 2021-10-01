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وزيرة الصناعة تكشف توجيهات الرئيس بشأن محافظات الصعيد (فيديو)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:50 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها عرضت موقف المجمعات الصناعية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية، وفي سبيلهم لطرح 6 مجمعات أخرى.

مجمعات صناعية 
وأشارت "جامع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إلى أن المجمعات الجديدة في محافظات الصعيد كالفيوم وقنا وسوهاج، لافتة إلى أن المجمعات موزعة على 12 محافظة لتوفير مزيد من فرص العمل.

وزيرة الصناعة 
واوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن مساحة المجمعات متنوعة وقد تصل مساحة الوحدة إلى 800 متر، منوهة إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن يتم دراسة تخفيض القيمة الإيجارية للوحدات في محافظات الصعيد كوسيلة لجذب مزيد من أصحاب المشروعات لإقامة مشروعات في الصعيد.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصناعة نيفين جامع محافظات الصعيد السيسي

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