Advertisements

وزير الإسكان يهنئ "هيئة المجتمعات العمرانية" على جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمجال التطوير المستدام

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي


خلال ترأسه لمجلس إدارتها، تقدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتهنئة، لأعضاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع العاملين بالهيئة، بمناسبة حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان، وهي إحدى أعرق الجوائز في العالم، وتقدم للأفراد والمدن والمنظمات والمشروعات التي تعمل على التحضر المستدام.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن لجنة الاختيار للجائزة، رأت بالإجماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجدبدة، يجب أن تحصل على الجائزة لدورها طويل الأجل فى تحقيق العمران المستدام، من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعى آمنة، وبأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعى للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، موضحاً أن الهيئة تُعد ذراع الدولة فى التنمية العمرانية، وقد طورت من أدائها بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة، وهو ما انعكس فى زيادة موازنتها الاستثمارية سنويا.

وقال وزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال السنوات السبع الأخيرة، لاقت دعما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى آمن بقدراتها فى البناء والتنمية، ومن ثم انطلقت فى تنفيذ مئات الآلاف من وحدات الإسكان التى تناسب مختلف شرائح الدخل، فى مجتمعات سكنية حضارية مخططة، توفر جودة الحياة، وتتمتع بالخدمات المختلفة، حيث تم إنشاء وتشغيل الآلاف من المبانى الخدمية المختلفة.

وأضاف الوزير، أن الهيئة تتولى حاليا تنفيذ 25 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، بهدف التوسع العمرانى المخطط، لاستيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص للاستثمار والعمل، وذلك تنفيذاً لمخرجات المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر 2052، كما اهتمت الهيئة أيضا بتوفير وسائل نقل جماعى حضارية لسكان المدن الجديدة، وقريبا سيتمتع سكان المدن الجديدة بخدمات المونوريل، والقطار الكهربائى، كما لم تغفل الهيئة توفير الخدمات الترفيهية لسكانها، من مراكز شباب، وأندية رياضية متميزة، ومسارات للدراجات، وممشى سياحى على المدن الساحلية، وكذا مجموعة من الحدائق والمتنزهات المتميزة، يأتى على رأسها الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أنه سيقام حفل توزيع الجوائز للفائزين بشهادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021، خلال الاحتفال باليوم العالمى للبرنامج فى العاصمة الكاميرونية "ياوندى"، فى الرابع من أكتوبر المقبل، حيث تمت دعوة ممثل الهيئة للسفر إلى "ياوندى"، لتلقى هذه الجائزة المرموقة، كما سُتقدم صورة من الجائزة خلال احتفالية يتم تنظيمها بهذا الشأن بمقر وزارة الإسكان.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة تعاقد الأهلي رسميا مع صفقتين جديدتين

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ يوم

رضا عبد العال يكشف الأسماء الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

منذ حوالي 10 ساعات

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة تقترب من فيوتشر

منذ أقل من ساعتين

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل اجتماع إدارة برشلونة بخصوص مستقبل كومان

منذ أقل من ساعتين

صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة إسبانيول

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يومين

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

12:01 ص

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

01:28 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

10:01 م

تفاصيل اجتماع إدارة برشلونة بخصوص مستقبل كومان

09:01 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements