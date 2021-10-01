وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها بسنغافورة لمناقشة عدد من قضايا المناخ

اتفاق باريس





يأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التى عقدتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على هامش اجتماعات المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف ال 26 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ بمدينة ملاينو بإيطاليا.

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جراسى فو وزيرة البيئة والاستدامة بجمهورية سنغافورة ورئيس مفاوضات النرويج، حيث تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول موضوعات تغير المناخ قبل مؤتمر الأطراف ٢٦ الذى ستترأسه المملكة المتحدة فى نوفمبر القادموقد تم مناقشة بعض النقاط الخلافية حول المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وهى المادة المتعلقة بأسواق الكربون باتفاق باريس، وايضا تبادل الآراء حول موقف مصر والمقترحات فى هذا الصدد.