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وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها بسنغافورة لمناقشة عدد من قضايا المناخ

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:53 ص
اللقاء
اللقاء
مارينا بشارة

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جراسى فو وزيرة البيئة والاستدامة بجمهورية سنغافورة ورئيس مفاوضات النرويج، حيث تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول موضوعات تغير المناخ قبل مؤتمر الأطراف ٢٦ الذى ستترأسه المملكة المتحدة فى نوفمبر القادم

اتفاق باريس

وقد تم مناقشة بعض النقاط الخلافية حول المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وهى المادة المتعلقة بأسواق الكربون باتفاق باريس، وايضا تبادل الآراء حول موقف مصر والمقترحات فى هذا الصدد.

يأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التى عقدتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على هامش اجتماعات المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف ال 26 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ بمدينة ملاينو بإيطاليا.
وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها بسنغافورة لمناقشة عدد من قضايا المناخ
وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها بسنغافورة لمناقشة عدد من قضايا المناخ
وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها بسنغافورة لمناقشة عدد من قضايا المناخ
وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها بسنغافورة لمناقشة عدد من قضايا المناخ

الكلمات المفتاحية

وزيرة البيئة المناخ البيئة

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