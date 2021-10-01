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أسعار البقوليات اليوم الجمعة في الدقهلية

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 10:58 ص
بقوليات- أرشيفية
بقوليات- أرشيفية
محمد كشك
رصدت "بوابة الفجر"، اليوم الجمعة، أسعار البقوليات، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الدقهلية.

سعر كيلو الفاصوليا البيضاء
ووصل سعر كيلو الفاصوليا البيضاء السائب، 24 جنيهًا، واللوبيا البلدي 23 جنيهًا، والعدس الأصفر 19 جنيهًا، والعدس بجبة 16 جنيهًا، والفول البلدي 13 جنيهًا، والفول المدشوش 11 جنيهًا.

بينما بلغ سعر الـ"400 جرام" مكرونة عادية معبأة 4.5 جنيه، و"350 جراما" مكرونة فاخرة معبأة 4.5 جنيه، و"400 جرام" مكرونة فاخرة معبأة 8 جنيهات، والفول البلدي 14 جنيها، والفول المدشوش 11 جنيها، والفول الإنجليزي 10 جنيهات ونصف، والأرز الفاخر 9 جنيهات.

سعر كيلو الكركدية
وبلغ سعر كيلو الكركدية 60 جنيهًا، والينسون 50 جنيهًا، والكراوية 40 جنيهًا، والحلبة 12 جنيهًا، والتوابل سجل سعر كيلو الشطة الحارة 30 جنيهًا، والشطة الباردة 20 جنيهًا، والكمون 80 جنيهًا، والفلفل الأسود 150 جنيهًا، والكزبرة 25 جنيهًا.

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