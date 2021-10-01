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غدا.. أول ظهور لفتاة مع أسرتها بعد اختطافها ل ٣٦ سنة على "قناة الحياة"

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 11:05 ص
عمرو الليثي
عمرو الليثي
الفجر الفني


في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة غدا الجمعة ، يقدم الاعلامى دكتور عمرو الليثى حالة إنسانية خاصة جدا ، "ايمان "التى اكتشفت بعد 36 سنة الحقيقة اللى قلبت حياتها رأسا على عقب ، حقيقة انها عاشت عمرها  مع ام غير والدتها واب غير والدها و بعد عرض حالتها بواحد من الناس كانت المفاجاة تواصل أسرتها الاصلية مع البرنامج . 

كما يجرى البرنامج اول لقاء لايمان مع اسرتها الحقيقة و اختها التؤام على الهواء ، ليكشفوا اسرار جديدة في لغز اختفاء ايمان في عمر أسبوع ، و اسمها الحقيقى . 

 كما يستضيف البرنامج في الفقرة الثانية السيدة غزاله ام ال7 وهي نموذج فريد من نوعه ، حيث حملت فى 9 توائم توفى اثنين في بطنها ، و تُعد من النماذج النادره ليس في مصر فقط بل في العالم   . 

يذاع برنامج واحد من الناس غداً الجمعة الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياة

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