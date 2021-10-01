غدا.. أول ظهور لفتاة مع أسرتها بعد اختطافها ل ٣٦ سنة على "قناة الحياة"









في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة غدا الجمعة ، يقدم الاعلامى دكتور عمرو الليثى حالة إنسانية خاصة جدا ، "ايمان "التى اكتشفت بعد 36 سنة الحقيقة اللى قلبت حياتها رأسا على عقب ، حقيقة انها عاشت عمرها مع ام غير والدتها واب غير والدها و بعد عرض حالتها بواحد من الناس كانت المفاجاة تواصل أسرتها الاصلية مع البرنامج .





كما يجرى البرنامج اول لقاء لايمان مع اسرتها الحقيقة و اختها التؤام على الهواء ، ليكشفوا اسرار جديدة في لغز اختفاء ايمان في عمر أسبوع ، و اسمها الحقيقى .





كما يستضيف البرنامج في الفقرة الثانية السيدة غزاله ام ال7 وهي نموذج فريد من نوعه ، حيث حملت فى 9 توائم توفى اثنين في بطنها ، و تُعد من النماذج النادره ليس في مصر فقط بل في العالم .



