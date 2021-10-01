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أكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة يفتح أبوابه أمام الزوّار

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي


‎يفتح معرض الرياض الدولي للكتاب أبوابه للزوار بدءاً من اليوم وحتى 10 أكتوبر 2021م، من الساعة 10 صباحاً وحتى 11مساء، في موقعه الجديد بواجهة الرياض، تحت شعار "وجهة جديدة، فصل جديد"، والذي تحضر فيه جمهورية العراق الشقيقة كضيف شرف لأكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة، وسط مشاركة أكثر من 1000دار نشر قادمة من 30 دولة، توزعت على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع.
‎وتحتفي وزارة الثقافة بضيف الشرف جمهورية العراق، حيث يستعرض معرض العلاقات السعودية العراقية صوراً للملك عبدالعزيز وملوك المملكة العربية السعودية خلال زيارتهم للعراق، إلى جانب زيارة المسؤولين العراقيين للمملكة، فيما تثري "جادة الثقافة" تجربة الزوار في جو ثقافي بمجرد تجوّلهم في أرجائها، بدءاً من محاكاة "شارع المتنبي" الواقع في قلب بغداد، والذي يعود إلى أواخر العصر العباسي، واشتهر منذ ذلك الزمان بازدهار مكتباته واحتضن أعرق المؤسسات الثقافية، وظل إلى اليوم يعج بالباحثين عن أخبار الثقافة والمجتمع.
كما تم تجسيد المعلقات السبع في المعرض بطريقة إبداعية، من خلال عرضها على أعمدة ضخمة بارتفاع ستة أمتار مصنعة من ديكور مميز بطابع الحجر القديم، بالإضافة إلى شاشات متداخلة في وسط الأعمدة، تعرض أهم الاقتباسات للمعلقات والقصائد والشعراء وأهم المعلومات عنهم.
وتشهد الجادة عروضاً مسرحية في أوقات متفاوتة خلال الفعالية، تتجسد فيها حضارات ومواقف تاريخية من حقب زمنية مختلفة بطابع إبداعي مميز، كما ستتيح الجادة للزوار تجربة التعليق الصوتي على أفلام المانجا، بالإضافة للمشاركة في محطة الألعاب، والتي تقدمها شركة مانجا للإنتاج -إحدى الشركات التابعة لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك)- والمختصة في صناعة المحتوى الابداعي، من خلال إنتاج الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو والقصص المصورة ذات الرسالة الهادفة والجودة الاحترافية التي تستهدف الجمهور المحلي والدولي لإلهام أبطال المستقبل.
‎كما تم تجهيز وتشغيل متاجر تدعم المواهب الإبداعية في عدة مجالات مثل الموضة والجمال والديكور وغيره، تتوفر فيها العديد من العلامات التجارية السعودية لكل منها هويتها الخاصة التي تعكس التراث السعودي وتواكب الموضة في السعودية، يتم مزجها في المتجر بطريقة تهدف إلى تقديم تجربة استثنائية.
‎ويقدم المعرض من خلال "ساقية الرياض" عروضاً في مجالات الفنون الموسيقية التي تستهدف جميع الفئات، وتوفر البيئة التي تحفز السعوديين على تطوير وتقوية مستوياتهم الثقافية من خلال الاهتمام بالفن والابتكار، إلى جانب المنصات الموسيقية، التي تعرف الزوار بآلات النفخ والوتريات والآلات الإيقاعية وتقدم عروضاً موسيقية مميزة.
‎وانطلاقاً من رؤية وزارة الثقافة ودورها في النهوض بقطاعات الثقافة بمختلف فنونها ومجالات، ونظراً لما يمثله الخط العربي من أهمية واتصال وثيق باللغة العربية، ودعماً لمبادرة عام الخط العربي، فقد تم توفير جناح خاص لمنتجات المبادرة داخل المعرض، كما تم تخصيص سبعة أجنحة لأندية القراءة.
‎وتعرض مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في "الجادة الثقافية" 30 مخطوطة و10 عملات و5 وثائق و5 كتب نادرة، فيما يعرف نادي معكال الزوّار بالمطبوعات العربية النادرة.
‎يذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة قد أوضحت بأنه لا يُشترط التسجيل في الموقع الإلكتروني لدخول المعرض، حيث يُكتفى بإبراز تطبيق "توكلنا" عند بوابات الدخول للمعرض، لإثبات الحالة الصحية، ولتحقيق اشتراطات وزارة الصحة المرتبطة بالوقاية من جائحة كورونا، وذلك حرصاً من الهيئة على سلامة الجميع، من زوار ومنظمين ومشاركين، ولضمان الاستمتاع بالتجربة الثقافية في أجواء صحية وآمنة.

الكلمات المفتاحية

معرض الكتاب السعوديه

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