موسيماني يطلب ضم صفقة جديدة بالأهلي

يرغب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في التعاقد مع بديل جيد لمحمد الشناوي في الفترة المقبلة.





صفقة الأهلي المرتقبة في الشتاء





ويسعى موسيماني لتدعيم مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع حارس الجيش محمد بسام بعد تألقه في نهائي السوبر، على أن تتم إعارة على لطفي أو شوبير في يناير المقبل.





وحصل الأهلي على نوقيع اللاعب تمهيدا للتعاقد معه، لكن إدارة ناديه رفضت رحيله بأي شكل خلال الميركاتو الحالي.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر المقبل بالنيجر في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.



