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موانئ دمياط تتداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية خروج ودخول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول .

وذكرت هيئة الميناء - فى بيان اليوم الجمعة أنه غادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية بلغت 2349 طنا من القمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4440 شاحنة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 112 ألفا و911 طنا،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 90421 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25300 طن شملت "13000 طن فوسفات و3800 طن مولاس و 1600 طن أسمنت و3300 طن كسب فول صويا و 3600 طن يوريا "، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37433 طنا شملت "16962 طن قمح و 3271 طن حديد و 2200 طن خردة و 15000 طن حرق أفران".

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