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هل يتم تغيير مكونات لقاح كورونا لمواجهة المتحورات؟.. طبيب يجيب (فيديو)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 11:20 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن توجه مصر لتصنيع لقاحات كورونا محليا يعد إنجازا كبيرا جدا، وهو ما سيساهم في منع تفشي الفيروس، حيث أنه كلما زاد انتشار الفيروس في مجتمع ما، زادت الطفرات به.

تصنيع لقاح كورونا 
وأشار "بدران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن كل التطعيمات الموجودة في مصر آمنة وفعالة، وتعطي مناعة مكتسبة تتراوح من 9 إلى 12 شهرا، مثل أسترازينيكا، وسينوفارم، وجونسون آند جونسون، وسينوفاك.

لقاح فايزر
وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن لقاح فايزر يعطي مناعة تستمر إلى 6 شهور، ولهذا قد نحتاج جرعة معززة منه، كاشفا أن هناك دراسات تجرى لدمج لقاح الأنفلونزا وكورونا، فضلا على وجود اتجاه لتغيير مكونات بعض اللقاحات لمواجهة التحورات.

وأكد أن تعامل الدولة المصرية مع الجائحة حضاري للغاية، مشددا على أهمية أن يسارع المواطنين للحصول على اللقاح، مناشدا المواطنين تشجيع بعضهم على التوجه لمراكز الشباب للحصول على اللقاح، معلقا: "إحنا في حرب ومعركة".

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