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مي سليم تبهر جمهورها برقصة جديدة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 11:46 ص
مي سليم
مي سليم
نادين نجدي
شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها ومتابعيها فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت وهي ترقص في الفيديو مع شقيقتها ميس حمدان، ارتدت بنطلون أسود وتيشرت أسود اللون، وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن أحدث أعمال مي سليم، مشاركتها  فى بطولة فيلم  قصة حياة 200 جنيه مع عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هانى رمزى والفنانة القديرة إسعاد يونس، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد  وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وآسر ياسين وأحمد داوود


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ميس حمدان مي سليم فن اخبار فن

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