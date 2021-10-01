الطالع الفلكى الجُمعَه 1/10/2021..التّفَاؤل لِلحَيَاة!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الأسد.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 21 تُوت قبطى ، 1 تِشْرين أوَّل رُومى ، 24 صَفَر، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - لازم أحِبّ حاجَة ، أولْتْ أحِبّ الحيَاة.(إيمان من فيلم مع حُبّى وأشواقى-1977)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*تِسْريتُو، شهر التفاؤل

تِسْرِيتُو بالبَابلية القديمة أو تِسْريتُوم، تِشْرِى قديم/أول وتِشْرِى حرَاىْ/الثانى تعنى بالعربية شَرَعَ أو بَدَأ ، وبالبابلية والسّريانية تعنى حرث الأرض قبل مجيئ الشتاء ، كانت السّنة البابلية القديمة شمسيّة ، واحدة مدنيّة رَسميّة تبدأ فى شهر تشرى قديم حيث يكون الفلاح قد باع محصول الصيف وسدّد ديونه وأعدّ نفسه بالبذور والمؤونة لفترة الشتاء ، والقصد أن يبدأ مواطن بابل فى حماية ما وفّره لنفسه طوال فترة الصّيف من كدّه وعمله ، هذا مايقوم به المواطن الرّومانى أيضاً فالإستعداد للشتاء القادم قد تمّ بالفعل عبر صوامع الغلال المُمتلئة لكنّ هناك نشاطٌ آخر وجب البدء به وهو وضع اليد على مقابض السّيوف لحماية ما تَمّ توفيره من مَؤونة، أمّا السّنة الدينيّة فتبدأ فى شهر نيسان أبريل مع بداية عودة تمّوز للحياة بعد موته طيلة الشتاء أو بمعنى آخر مع بداية ولادة برج الحَمَل مع الإعتدال الرّبيعى الجديد.





*أكتوبر 1973 ، شهر الكرامة العربيّة على الطّريقة المصريّة

بنتجرام/بنتاجون من كلمة بِنْ وتعنى قلم وفى اللاتينيّة تعنى خمسة حيث القلم نمسكه بخمسة أصابع ، أوكتوجرام،أوكتو- أوكتوبُوس من كلمة أوكتو وتعنى فى اللاتينيّة ثمانية فأوكتوبوس أو الأخطبوط له ثمانية أرجل، تمّ تسمية شهر أكتوبر إشتقاقاً من كلمة أوكتو اللاتينيّة والتى تعنى ثمانية لأنّ الشهر هو الثّامن فى السّنة الرّومانيّة قبل إضافة شهرىّ يناير وفبراير،لكن الواقع أنّ أكتوبر هوالشهر الثامن فعلاً على الفَرَضِيّة البابليّة والفرعونيّة التنجيميّة أن نهاية السّنة التنجيميّة آخر برج الحوت يكون بنهاية فبراير الشهر رقم 12 و بداية برج الحَمَل يكون فى شهر مارس وهو أول الشهور الرّومانيّة وأول الدورة الجديدة للأبراج من جديد، وعليه فشهر أكتوبر هو شهر 8 وليس شهر 10 ، يحمل شهر أكتوبر ذكرى غالية على قلب كل مصرى وعربى ففيه إنتصرت مصرعلى العدوّ واستردت الأرض الغالية ، لا تبخل بقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبطال البَوَاسِل الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء الطّاهرة فهم لم يبخلو بدمائهم علينا لنتمتّع بما نحن عليه الآن من أمان.





والآن إلى جولة لأهم محطّات عبور الكواكب عبر الأبراج وإتصالاتها خلال الشهر على الطريقة الغربيّة وتأثيرها عام شامل على مواليد جميع الأبراج بتوقيت القاهرة..





(6 أكتوبر) ولادة الهلال الجديد فى الواحدة و5 دقائق ظهراً فى برج الميزان ، بصمة الجمال والأناقة ونظرة التفاؤل للحياة ، إسترداد إتزانك العاطفى والمالى بتسوية ديونك وتسوية مشاكلك العاطفية هى بصمة الهلال على الشهر القمرى الجديد.





(7 أكتوبر) الزهرة تنتقل لبرج القوس فى الواحدة و21 دقيقة ظهراً ، العلاقات العاطفية تكون فى إطار القِيَم الرّوحيّة ما يكفل كرامة وحقوق الطرفين.





(20 أكتوبر) القمر بدرٌ مُكتَمِلْ فى برج الحَمَلْ فى الرّابعة و56 دقيقة عصراً ، البدايات الجديدة كوظيفة جديدة أو الإنتقال لعتبة سكن جديدة أو مشروع زواج كلها أنشطة يُبشّر بها هذا البدر مع التأنّى والصبر فآفة الحَمَل التسرّع.





(23 أكتوبر) الشمس تنتقل للعقرب فى السادسة و51 دقيقة صباحاً ، فترة مناسبة للبدء فى تكوين ودائع بنكية طويلة الأجل لحساب الأسرة دون لفت الأنظار ، الزواج للعزاب وعمل شهر عسل جديد للمُتزوجين.





*الأوّل من أكتوبر يوافق

ذكرى ميلاد البريطانية جولى آندروز لتتم 86 سنة والتى حصلت على أوسكار أحسن مُمثلة عن دورها بفيلم صوت المُوسيقى بالعام 1965 ، تم تمصير الفيلم بمسرحية مُوسيقى فى الحى الشرقى وفيلم حب أحلى من حب ، كما أن قرينها الفلكى الفنان الرّاحل أمين الهنيدى رَحِمَه الله فلا تبخل عليه بِالفَاتِحَة.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لا تقبل الأمور كما تُقدّم لك، لن تتأذى إن قمت بالسؤال لماذا؟ كم؟ متى؟ قد يكون أسلوبنا الطيب مع الآخرين تشجيعاً للخطأ، المال السّايب.





برج الثور:إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس وطبائعهم ، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت النيّة الطيبة والمرونة.





برج الجوزاء: مشاكل عاطفيّة إن وُجِدَت ففى طريقها للحلّ بمشيئة الله تَعَالى خاصّةً إن كنت من أنصار الكلمة الطيبة وباقات الزّهور.





برج السّرطان: إن شعرت أن علاقة أو صداقة بدأت تأخذ مَنْحىً مُؤذياً لك فتخلّ عنها فوراً وبكل هدوء ولطف ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الأسد: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج العذراء: أداء فروضك الرّوحيّة والإبتعاد عن الضجيج مفيد لشحن بطاريتك الرّوحيّة وتجديد حالتك النفسيّة من قتامة مزاجيّة واردة الحدوث.





برج الميزان: تقدر على قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، خصوصاً أمام المشتروات الباهظة أو التنزّه بأماكن غير لائقة بك أو بأسرتك.





برج العقرب: تبدو مُتفرّغاً للأنشطة الإجتماعية وزيارتك التى لاتحمل سوى الحب وصلة الرّحم،لاتنْسَ التواصل مع شخص خارج قائمة الأقارب، ولو هاتفياً.





برج القوس: قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه يحتوى على قدر كبير من العجرفة والغرور، إحترس لألفاظك خاصّةً أمام من هم أقل منك فى الثروة.





برج الجدى: إن لم تتوفّر النفقات اللازمة لنزهة خارج المنزل فمشاهدة فيلم كوميدى من سينما الزّمن الجميل بيْن أسرتك تفى بالغرض، بمشيئة الله تَعَالى.









برج الدّلو: فى تجمّع عائلى فوضعك لضوابط وحواجز على لسانك قبل التحدث يُنقذك من متاعب أنت فى غنىً عنها، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الحوت: قد تقع عينك على إعلان لكورس تعليمى يرفع من مهاراتك العلمية أو فرصة لتوظيف هوايتك التى تجيدها لحصد مكاسب بالحلال.



