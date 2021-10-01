3 لاعبين يغادرون الأهلي للانضمام إلى منتخبات بلادهم

غادر ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بلادهم خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل الانضمام إلى معسكرات منتخبات بلادهم.





"سبب سفر ثلاثي الأهلي"





وسافر كل من التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق والمالي أليو ديانج لاعب الوسط والموزيمبيقي لويس ميكسوني مهاجم الفريق، للالتحاق بمعسكرات المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي.





وتشهد فترة التوقف الدولي الخاصة بالأجندة الدولية، خوض مباريات ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة في قطر.





"الثلاثي الدولي يلتحق بالأهلي في النيجر"





ومن المقرر أن يلتحق الثلاثي بفريق النادي الأهلي، في النيجر عقب انتهاء معسكرات بلادهم، استعدادًا لبدء مشوار دوري أبطال إفريقيا، حيث يغادر المارد الأحمر يوم 11 من الشهر الجاري.





ويحل المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، ضيفًا على الحرس الوطني بطل النيجر، يوم 16 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.



