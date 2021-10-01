بالمواعيد.. مباريات مصر في كأس العرب





سيكون الجميع في انتظار مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب التي تنطلق في ديسمبر المقبل.





مجموعة مصر في كأس العرب:





أسفرت قرعة كأس العرب 2021 عن وقوع مصر في مجموعة نارية بجوار بطل إفريقيا الجزائر، وقد صعدت لبنان والسودان من التصفيات.





مواعيد مباريات مصر في كأس العرب:





وتبدأ مصر مبارياتها بمواجهة الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي يوم 1 ديسمبر.





وستكون المباراة الثانية لمصر مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان يوم 4 ديسمبر.





ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر.





وتقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و11 ديسمبر، على أن يقام نصف النهائي يوم 15 ديسمبر.



