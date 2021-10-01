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بالمواعيد.. مباريات مصر في كأس العرب

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 12:01 م
منتخب مصر
منتخب مصر
الفجر الرياضي

سيكون الجميع في انتظار مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب التي تنطلق في ديسمبر المقبل.

مجموعة مصر في كأس العرب:

أسفرت قرعة كأس العرب 2021 عن وقوع مصر في مجموعة نارية بجوار بطل إفريقيا الجزائر، وقد صعدت لبنان والسودان من التصفيات.

مواعيد مباريات مصر في كأس العرب:

وتبدأ مصر مبارياتها بمواجهة الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي يوم 1 ديسمبر.

وستكون المباراة الثانية لمصر مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان يوم 4 ديسمبر.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر.

وتقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و11 ديسمبر، على أن يقام نصف النهائي يوم 15 ديسمبر.

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