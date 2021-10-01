Advertisements

"مش كل اللي هياكل معاك من نفس الطبق هيصونه" ..منه فضالي توجه رسالة لجمهورها

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 12:02 م
منة فضالي
منة فضالي
نادين نجدي
نشرت الفنانة منه فضالي صورة جديدة لها،عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت" فضالي" في الصورة وهي ترتدي تيشرت أخضر اللون، وتركت شعرها منسدلًا، علقت على الصورة قائلة:" في فترة هتمر بيها في حياتك هتعلمك الادب..هتخليك تكبر سنين قدام وتعلمك ان مش كل الناس أصحابك..ومش اللي ياكل معاك في طبق هيصونه..الفترة دي شدة هتيجي وهتحول حياتك".

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة منه فضالي مسلسل"نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، عماد زيادة، إدوارد، فردوس عبد الحميد، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي.

الكلمات المفتاحية

منة فضالي مشاهير فن اخبار فن

أخبار تهمك

رضا عبد العال يكشف الأسماء الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يومين

صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة إسبانيول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ يوم

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ حوالي 12 ساعة

بعد أن صدر للعالم هنري ومبابي.. موناكو يغير فلسفته بشأن اللاعبين

منذ ساعة

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة تعاقد الأهلي رسميا مع صفقتين جديدتين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يطلب ضم صفقة جديدة بالأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 19 ساعة

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ يوم

تفاصيل اجتماع إدارة برشلونة بخصوص مستقبل كومان

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

منة فضالي تُهنئ صناع مسلسل "نسل الأغراب" بعد طرح البرومو الرسمي الخاص بالعمل

منة فضالي تكشف عن اسم شخصيتها بمسلسل "نسل الأغراب"

الموت يفجع الفنانة منة فضالي

منه فضالي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها عبر"إنستجرام"

منه فضالي توضح معرفتها بالفنانة ياسمين عبدالعزيز

منه فضالي تتألق بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

12:01 ص

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

01:28 ص

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

12:40 ص

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements