"مش كل اللي هياكل معاك من نفس الطبق هيصونه" ..منه فضالي توجه رسالة لجمهورها

نشرت الفنانة منه فضالي صورة جديدة لها،عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت" فضالي" في الصورة وهي ترتدي تيشرت أخضر اللون، وتركت شعرها منسدلًا، علقت على الصورة قائلة:" في فترة هتمر بيها في حياتك هتعلمك الادب..هتخليك تكبر سنين قدام وتعلمك ان مش كل الناس أصحابك..ومش اللي ياكل معاك في طبق هيصونه..الفترة دي شدة هتيجي وهتحول حياتك".



والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة منه فضالي مسلسل"نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، عماد زيادة، إدوارد، فردوس عبد الحميد، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي.