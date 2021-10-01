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أتلتيكو باراناينسي البرازيلي يعبر إلى نهائي بطولة كوبا سود أمريكانا

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 12:01 م
اتلتيكو البرازيلي
اتلتيكو البرازيلي
وكالات
صعد فريق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي إلى نهائي بطولة كوبا سود أمريكانا لكرة القدم بعدما تغلب على بينارول الأوروجوياني 2 / صفر مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش) في إياب الدور قبل النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتلتيكو باراناينسي 2 / 1، وبذلك تأهل الفريق فائزا بنتيجة إجمالية 4 / 1 .

ويخوض أتلتيكو باراناينسي في النهائي مواجهة برازيلية خالصة مع براجانتينو الذي تأهل بفوزه على ليبرتاد الباراجوياني ذهابا 2 / صفر ذهابا و3 / 1 إيابا.

وافتتح مايكون فينيسيوس فيريرا دا كروز التسجيل لأتلتيكو باراناينسي في الدقيقة 24 ثم أضاف بيدرو روتشا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 81 .

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