أتلتيكو باراناينسي البرازيلي يعبر إلى نهائي بطولة كوبا سود أمريكانا

صعد فريق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي إلى نهائي بطولة كوبا سود أمريكانا لكرة القدم بعدما تغلب على بينارول الأوروجوياني 2 / صفر مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش) في إياب الدور قبل النهائي.





وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتلتيكو باراناينسي 2 / 1، وبذلك تأهل الفريق فائزا بنتيجة إجمالية 4 / 1 .





ويخوض أتلتيكو باراناينسي في النهائي مواجهة برازيلية خالصة مع براجانتينو الذي تأهل بفوزه على ليبرتاد الباراجوياني ذهابا 2 / صفر ذهابا و3 / 1 إيابا.





وافتتح مايكون فينيسيوس فيريرا دا كروز التسجيل لأتلتيكو باراناينسي في الدقيقة 24 ثم أضاف بيدرو روتشا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 81 .



