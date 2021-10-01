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خبير تنمية بشرية: تغير المناخ يؤثر على الجهاز العصبي لجسم الإنسان (فيديو)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 12:50 م
الدكتور طارق إلياس
الدكتور طارق إلياس
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، إن تغير المناخ يؤثر على الجهاز العصبي لأي إنسان، لافتا إلى أن هناك أشخاص في أوروبا توفوا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد.

وأشار "إلياس"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على المخ، حيث إنه يكون معتادا على ظروف مناخية معينة، لافتا إلى أن التأثر بتغير المناخ لا ينطبق على الإنسان فقط، بل هناك تأثيرات تقع على الحيوان أيضا.

ولفت إلى أن الحيوان الذي يعيش في بيئة باردة وينتقل لبيئة حارة يتم تهيئته لهذا التغيير من خلال تخفيف الفرو الموجود على جسمه.

والجدير بالذكر أن الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي، حذر من تعرض العالم لكارثة كبيرة في 2030، لافتا إلى أن جائحة كورونا لا تعد مشكلة كبرى مقارنة بالكارثة التي ستحل بالعالم وهى الاحتباس الحراري.

وحمل "أبو غزالة"، خلال تصريحات صحفية، صناع القرار المسئولية وراء حدوث هذه الكارثة، معلقا: "كورونا بالنسبة للاحتباس الحراري ولا حاجة"، لافتا إلى أن هناك تقارير أمريكية تفيد أن العالم سيواجه أصعب محنة في تاريخه في 2030.

وأضاف الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي: "الزرع هيموت، والمياه ستختفي"، لافتا إلى أن الدول الصناعية الكبرى لا تريد أن تتضرر صناعاتها نتيجة وضع قيود عليها بسبب الانبعاث الحراري، مؤكدا أن هذه الكارثة البيئية ستكون أكثر خطورة من جائحة كورونا.

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تغير المناخ بوابة الفجر الفجر

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