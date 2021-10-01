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سقوط شخصين لحيازتهما على 31 ألف قرص منشط بالقاهرة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 12:53 م
المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار فى الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب.

ضبط شخصين 
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقًا وقطاع الأمن الوطنى قيام ( إحدى السيدات، مقيمة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة ) بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجــال الاتجــار فى الأدوية والمُنشـطات مجهــولة المصدر وغير مصـرح بتداولها بالأســواق وغير مسجلة ومهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عنها واتخاذه من شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وكرًا لممارسة ذلك النشاط الإجرامى وتحتفظ بداخلها على كميات كبيرة من تلك الأدوية والمُنشـطات.

الاتجار في الأدوية 
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المذكورة حيث تم ضبطها وبتفتيش الشقة المشار إليها، وتم ضبط ( 31،440 ألف قرص منشط-زجاجة تحتوي على كمية من الزئبق الأبيض والذى يتم استخدامه فى أجهزة قياس الضغط وترمومتر قياس حرارة - هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات بينها وبين العديد من عملائها تدل على نشاطها المؤثم ) وقد قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بحوالى 750 ألف جنيه.

بمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع آخر (مقيم بمحافظة الشرقية) حيث أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، وأقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهمة الأولى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


الكلمات المفتاحية

ضبط شخصين القاهرة الاتجار في الأدوية

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