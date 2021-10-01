شاهد.. أحدث ظهور لنوال الزغبي

نشرت الفنانة الليبنانية نوال الزغبي، صورة جديدة لعا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ارتدت نوال في الصورة زي رياضي، بنطلون رصاصي اللون وتوب رصاصي اللون أيضًا، قبعة زرقاء، حازت الإطلالة على الكثير من الإعجابات.







يذكر أن الفنانة نوال الزغبي طرحت أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة" باللهجة الخليجية عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.





تعد الأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت