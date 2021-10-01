الشباب والرياضة تختتم المعسكر القومي لطلائع القرى ضمن حياة كريمة (صور)

نفذت الإدارة المركزية للطلائع برئاسة عزة الدري وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ‏برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة ومدير المديرية ممثلة في "إدارة الطلائع"، ختام المعسكر القومي لطلائع القرى، التي تستهدف مبادرة حياة كريمة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبى قير خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 1 أكتوبر، بإجمالى عدد ( 420) مشاركا من محافظات الجمهورية التي يتوجد بها مبادرة حياة كريمة.



المعسكر القومي لطلائع القرى

بدأت فاعليات اليوم الأخير بطابور الصباح وتحية العلم، بعد ذلك تم تنظيم زيارات ميدانية إلى مكتبة الإسكندرية والقلعة والأحياء المائية لطلائع 4 محافظات، ثم عمل مهرجان حرب الألوان ومسرح عرائس واستمتع الطلائع بالفقرات المتنوعة.



حياة كريمة

وتم استكمال ورش العمل لشرح محتويات كتيب ‏(المواطن الصغير) من قبل المتطوعين والمدربين المسئولين عن تنفيذ أنشطة المعسكر، والذي يتضمن أهداف التنمية المستدامة 17، والتي من أهدافها الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والعدالة والاندماج الإجتماعي، والمشاركة والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، وبناء قدراتهم الإبداعية، والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافة ودعم البحث العلمي، وتعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمى والتنمية.



ويستهدف المعسكر عمل نظام بيئي متكامل ومستدام وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع والسلام والأمن المصري وأيضا تعزيز الريادة المصرية، وفي الختام تم تنفيذ حقل فنى للمشاركين وعددهم (400) مستفيد حيث قامت طلائع فرق الفن التعبيرى بمراكز شباب (الحرية-الشلالات-سموحة) بتقديم تابلوهات وطنية وكذا عرض تنور وقد نالت التابلوهات إعجاب الحاضرين.



وتم في الصباح اليوم مغادرة الطلائع وهم يحملون معهم أروع الذكريات والخبرات التى اكتسبوها على مدار ايام المعسكر.