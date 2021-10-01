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كشف ملابسات فيديو عبر فيس بوك لشخص يحمل سلاح أبيض ويلوح به للمواطنين

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 12:57 م
قوات الأمن
قوات الأمن
هبة عبد الحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" لشخص يحمل سلاح أبيض ويلوح به للمواطنين أثناء تعديه على أحد الأشخاص بالبحيرة وضبط مرتكب الواقعة.

تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله شخص يحمل سلاح أبيض "سكين" ويلوح به للمواطنين أثناء تعديه على أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة.

خلافات مالية 
وبالفحص تبين قيام (عاطل، مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية)، بالتعدى على (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز "مصاب بجرح قطعى") بسبب خلافات مالية فيما بينهما حال تواجدهما بدائرة المركز، والقيام بأعمال البلطجة مستخدمًا فى ذلك سلاح أبيض كان بحوزته.

أمن البحيرة
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

ملابسات فيديو فيس بوك سلاح حوش عيسى البحيرة

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